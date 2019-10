Gales quiere estirar la despedida de Gatland

Hay un elefante en el vestuario de Gales mientras el equipo se prepara para partido de cuartos de final contra Francia. El entrenador Warren Gatland anunció en junio que dejaría su puesto después de la Copa Mundial de Rugby 2019. Por lo tanto, una derrota el domingo marcaría no sólo el fin de las ambiciones de Gales, sino también el ilustre mandato de 12 años de Gatland.

El entrenador asistente de Gales, Neil Jenkins, contó que ese no es un tema de conversación. "Nunca le pregunté eso y no creo que nadie lo haya hecho. Esperamos que no sea así. Su récord habla por sí mismo en cuanto a los resultados, el éxito, la unión del equipo y entre el plantel y el staff", dijo el ex apertura.

“Gats no es solamente un entrenador de rugby increíble, sino una persona increíble también. Él le aporta demasiado a este ambiente. Es impresionante. Sería increíblemente triste verlo partir. Sería bueno si pudiéramos conseguir quedarnos otra quincena en Japón, por él y por todos los involucrados".

"Gats es el mismo sin importar con quién estemos jugando semana a semana. Probablemente sea a nosotros a quienes tenga que calmar, al resto del cuerpo técnico".

Desde entonces, los ha llevado a ganar cuatro veces el Seis Naciones, incluidos tres grand slams, aunque Rob Howley fue el entrenador interino del título de Gales en el 2013 cuando Gatland se tomó un año sabático para entrenar a los British & Irish Lions.

Gatland también llevó a Gales a las semifinales de la RWC 2011, donde perdieron por un punto ante Francia en un partido en el que fue expulsado el capitán Sam Warburton, y a los cuartos de final de la RWC 2015. También alcanzaron el primer lugar en el ranking mundial de World Rugby por primera vez, en agosto de este año.

"Lo que sea que haga, todos lo admiran y entienden por qué lo hace", agregó Jenkins, quien ha estado en el cuerpo técnico desde que Gatland asumió como entrenador, así como también en dos giras de los Lions.

"Es un operador muy inteligente. Hace las cosas por una razón y siempre hay un plan detrás de las cosas. Estoy seguro de que ese será el caso de esta semana”.

Jenkins insiste en que el hombre de 56 años no cambiará su enfoque, mientras que Gales aspira a vengar esa dolorosa derrota contra Francia en Auckland hace ocho años.

"Él conoce el juego completamente. El domingo estaremos preparados para todas las posibilidades que se presenten. Se trata de tener compostura, tener claridad de pensamiento y estar preparado cuando llegue el partido”.