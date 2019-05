Gaich: "Sabemos que vamos a hacer un gran Mundial"

Fernando Batista, entrenador de la Selección Argentina Sub 20, habló luego de la victoria por 2-0 sobre Portugal en la segunda fecha del Grupo F del Mundial de Polonia.

"Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Por algo Portugal es el campeón de Europa, tiene buenos jugadores y buen funcionamiento. Salió el partido que esperábamos, que no había que darle espacios porque juegan bien y tratar de ubicar a Urzi por afuera con Álvarez y Barco a la espalda de Gaich, Por momentos en el primer tiempo jugamos bien, después ellos fueron mejores, pero creo que el resultado es justo", deslizó para la TV Pública en el post partido. "Me gustó la entrega y que entendieron cómo hay que jugar estos partidos. Son finales en las que no te podés descuidar. Ojalá podamos seguir por este camino. Ahora a disfrutar un poco y a pensar en Corea", añadió. La última jornada será el viernes desde las 15.30 frente a Corea del Sur.

#MundialSub20 @bochabatista en conferencia 🎙: "Hicimos un partido inteligente. No nos podíamos desconcentrar y sabíamos que podíamos lastimar con ataques rápidos". pic.twitter.com/TBcBGUajME — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) May 28, 2019

El otro que habló fue Adolfo Gaich, delantero de San Lorenzo y autor del primer gol del encuentro. "Veníamos haciendo un trabajo muy fuerte desde lo físico y teníamos que estar tranquilos. Logramos el primer gol y pudimos manejar el partido. Ellos eran muy rápidos en las transiciones. Nosotros supimos aprovechar los espacios que era su debilidad y pienso que ganamos muy justo el partido", aseguró. "Sabemos que por este camino vamos a hacer un gran Mundial", concluyó el atacante.