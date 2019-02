Gabriel Gómez: “Perdimos pero me voy tranquilo”

Cambió el año pero la Lepra sigue igual. En el arranque del 2019 el Azul no pudo de local ante Mitre de Santiago del Estero y cayó por la mínima. Fue un resultado doloroso pero que haciéndolo a un costado el análisis que queda no es malo y así lo expresó el DT Gabriel Gómez. Es que la Lepra mostró la cara de siempre ante su gente, la de buscar permanentemente hasta el pitazo final.

Esa fue la principal reflexión que hizo Gómez ante la prensa. “Pagamos caro un error pero Independiente jugó como siempre lo hace de local”, arrancó. Luego agregó: “Podemos tener algunos defectos para atacar como cuando Mitre puso muchos jugadores en zona defensiva, pero siempre se intentó y la diferencia con los otros partidos de local fue que no las convertimos”.

La derrota ante Mitre se suma a la que sufrió a finales del año pasado ante Temperley por lo que la Lepra se topó con 2 caídas al hilo, algo inédito en esta temporada. “Eso no me preocupa. Tampoco es que estamos bien porque estoy triste por el resultado, pero es normal que en el fútbol pase esto. Me preocuparía si el equipo no muestra respuestas y hoy el equipo sí las tiene”, comentó el técnico.

“Me voy tranquilo porque el equipo sigue de la misma manera”.

Acerca de la nueva dupla de centrales, el entrenador opinó: “Los desacople que puedan haber son naturales y normales como puede suceder con cualquier dupla nueva que juega su primer partido. Después me voy tranquilo porque hicieron un buen trabajo reemplazando a dos jugadores importantes”.

Por último Gómez manifestó: “Vamos a seguir trabajando y peleando porque esto se va a definir en la última fecha. Ahí recién se va a conocer los que entran al reducido”.