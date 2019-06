Futsal: otra final para la Borravino

Cuando todo parecía complicado para Mendoza, Marcelo Mescolatti volvió a ponerse el traje de super héroe y metió a Mendoza en la final del Argentino de Selecciones tras vencer a Comodoro Rivadavia por 5 a 3 en el alargue de una semifinal que fue para el infarto.

Un partido tremendo. De ajedrez, cómo se preveía. Arrancó ganando Comodoro con gol de Nieto y lo igualó el Gordo Martín Páez con una mediavuelta tremenda. Así había terminado el primer tiempo. En el arranque del segundo, dos goles de Gonzalo Pires habían dado una ventaja a Mendoza, pero Comodoro lo consiguió igualar y hubo que ir al tiempo extra.

El equipo de Corvalán va por un nuevo campeonato, el quinto en línea que comenzó en Posadas en el 2015 y que se repitió en Mendoza en 2016, Ushuaia en 2017 y Buenos Aires en el 2018.

La gran final será este sábado a las 19 ante el ganador de la otra semifinal entre Río Grande y Cuenca Carbonífera.

Mendoza 5

Federico Pérez

Marcelo Mescolatti

Jonathan Gallegos

Nicolás Páez

Gastón Fernández

DT: Armando Corvalán

Comodoro 3

Daniel Almonacid

Matías Cárcamo

Matías Rima

Ignacio Dodds

Aníbal Núñez

DT: Miguel Schlebusch

Goles: en el primer tiempo, 8'11" Cristian Nieto (C) y 10' 39" Martín Páez (M). En el segundo, 1'39" y 7'32" Gonzalo Pires (M), 7'49" Cristian Nieto (C) y 14'15" Almonacid (C). En el suplementario, 1' Marcelo Mescolatti (M) y 4'34" Diego Koltes (M).

Ingresaron: en Mendoza, Renzo Grasso, Martín Cusa, Diego Koltes, Gonzalo Pires, Lucas Díaz. En Comodoro, Julián Bahamonde, Tiago Colivoro, Mauro Córdoba, Cristian Nieto, Gonzalo Páez, Nicolás Turano, Luciano Vargas y Diego Vargas.

Arbitros: Alberto Montaño y Pablo Domínguez.

Prensa: FEFUSA