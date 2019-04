Gonzalo Higuaín renunció a la Selección Argentina hace unos días atrás y este sábado se refirió a las fuertes críticas y a los cuestionamientos de los hinchas tras su paso por el combinado nacional. "Estoy en una etapa de mi vida en la que no me duele nada, pero es cierto que sufrí", confesó el Pipa.

"Si yo no entraba a las redes sociales, siempre había algún amigo que me lo hacía llegar, son cosas que pasan y con las que convivís. Hoy no me entra nada, ya estoy en una etapa de mi vida en la que jugué en las mejores ligas, en los mejores equipos, disputé 3 mundiales, Copa América", resaltó el actual delantero del Chelsea.

En declaraciones formuladas en ESPN, el Pipa contó una charla que mantuvo con Nicolás, su hermano, y en la que hizo un balance de su carrera: "El otro día mi hermano me preguntó si me imaginaba lograr todo esto y la verdad que no, no me imaginaba ni un 10% de esto y lo logré, entonces no me voy a preocupar si alguno dice algo".

"Sí me preocupa si alguno que jugó al fútbol dice ‘este hizo mal esto’, al que no jugó al fútbol le tomó la crítica constructiva, pero el que te quiere destruir y te critica es porque quiere lograr un 1% de lo que lograste vos y nunca jugó al fútbol", manifestó.

"¿Si me arrepiento de algo? Siempre me arrepiento de refugiarme, de no salir. Hay gente que hace tantas cosas mal y sale con la cara descubierta y nosotros solo lo que hacemos es jugar a un deporte. Cuando descubrí eso empecé a vivir mejor. Hice el click con mi mujer y mi hija", concluyó el Pipa en una charla reveladora. (Con información de TNT)