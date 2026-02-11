Franco Colapinto provocó la primera bandera roja, pero luego regresó a la pista en los test de Baréin

La Fórmula 1 puso en marcha este miércoles su primera semana de entrenamientos de pretemporada en el circuito de Sakhir, en Baréin , con la mira puesta en el inicio del campeonato, previsto para el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.

Franco Colapinto fue el encargado de subirse al A526 de Alpine durante la sesión matutina, en una jornada clave para sumar kilómetros y evaluar el rendimiento del monoplaza en condiciones reales de pista.

Sin embargo, cuando se cumplía aproximadamente una hora y media de actividad, el piloto argentino quedó detenido en el ingreso de la horquilla de la curva 8. Intentó reiniciar la marcha, pero el auto no respondió y la dirección de carrera debió sacar la primera bandera roja de los ensayos.

El monoplaza fue retirado por una grúa de plataforma y trasladado al box de Alpine , donde los mecánicos y los ingenieros comenzaron a investigar el origen del inconveniente mecánico.

Tras una hora de trabajo en el garaje, Colapinto pudo volver a pista para continuar con el plan previsto para la jornada. Hasta el momento de la detención, había completado 16 vueltas con neumáticos duros de Pirelli y estaba saliendo con compuesto medio cuando se produjo la falla.

Luego de un largo rato en boxes, el Alpine de Colapinto regresó a la pista y retomó la actividad en el circuito de Sakhir.

En cuanto a los tiempos, el argentino registró una mejor vuelta de 1m41s600, que lo ubicaba 11° y último entre los pilotos que ya habían girado. El más rápido en las primeras dos horas fue Max Verstappen, con un tiempo de 1m35s433.

Cómo siguen los test de pretemporada de la Fórmula 1 para Alpine

Cronograma de los test de pretemporada para Alpine El cronograma de los test de pretemporada para Alpine Foto: @AlpineF1Team

Los ensayos de pretemporada continuarán este miércoles en dos turnos, de 4 a 8 y de 9 a 13, según el horario de Argentina, y se extenderán también durante jueves y viernes. De acuerdo con la planificación de Alpine, Colapinto fue el primero en salir a pista, mientras que Pierre Gasly asumirá la conducción en la sesión vespertina.

El jueves, toda la actividad quedará a cargo del piloto francés. En tanto, el viernes, el argentino volverá a subirse al monoplaza para cerrar la participación del equipo en esta tanda de pruebas.