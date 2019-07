Flojo debut para Ricardo Centurión en México

El delantero argentino Ricardo Centurión debutó anoche para el ascendido Atlético San Luis, que cayó ante Pumas UNAM, por 2-0, en partido válido por la primera fecha del Apertura de fútbol de México.

Centurión, de 26 años y ex jugador de Boca Juniors y Racing, ingresó como titular y fue reemplazado a los 26 minutos de la segunda etapa.

En San Luis, equipo que alcanzó la Primera división mexicana, tras doblegar en la final de Segunda al Dorados de Sinaloa que dirigía Diego Maradona, también jugaron el marcador de punta Matías Catalán (ex San Lorenzo y Atlético de Rafaela) y el delantero Nicolás Ibáñez (ex Comunicaciones y Gimnasia La Plata).

También debutó el mediocampista uruguayo Camilo Mayada (ex River), que arrancó desde el minuto inicial.

En Pumas, que ganó con goles del paraguayo Carlos González y Luis Fernando Quintana, actuó el ex volante izquierdo de Unión de Santa Fe y Aldosivi de Mar del Plata, Ignacio Malcorra.

Estas son las estadísticas que arrojó el partido de la Jornada uno en el #Lastras️#LlegamosParaQuedarnos pic.twitter.com/8YT2UeoJ6w — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) July 21, 2019

Además, los argentinos Ismael Sosa (ex Independiente) y Leonardo Ramos (ex Nueva Chicago) convirtieron un gol cada uno para León, que superó como visitante y por 3-1 a Pachuca, el equipo que conduce el DT platense Martín Palermo.

En el elenco 'tuzo' anotó el descuento el delantero cordobés Franco Jara (ex Arsenal). También jugaron el arquero Rodrigo Rey (ex Godoy Cruz de Mendoza), el defensor Gustavo Cabral (ex Racing) y el atacante Leonardo Ulloa (ex Olimpo de Bahía Blanca).

El mendocino Rogelio Funes Mori (ex River) abrió la cuenta para Monterrey, que perdió 2-4 con América. En el elenco ganador actuaron el arquero Agustín Marchesín (ex Lanús), el defensor Emanuel Aguilera (ex Godoy Cruz) y el volante de contención Guido Rodríguez (ex Defensa y Justicia).

En Rayados de Monterrey jugaron los ex River, Marcelo Barovero, Leonel Vangioni y Nicolás Sánchez, además del mediocampista Maximiliano Meza (ex Independiente).

El argentino Gastón Lezcano (ex Lamadrid y Barracas Central) marcó un gol para Morelia (dirigido por el DT rosarino Javier Torrente), que perdió por 4-2 frente a Tigres, en donde se alistaron Nahuel Guzmán (ex Newell's), Guido Pizarro (ex Lanús) y Lucas Zelarayán (ex Belgrano de Córdoba).

Además, Necaxa, con un penal desviado por Maximiliano Salas (ex All Boys), igualó 0-0 con Cruz Azul, que también falló un disparo desde los 12 pasos, cuando Milton Caraglio (ex Vélez) ejecutó un remate que detuvo el arquero local Hugo González