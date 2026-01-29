Flamengo presentó a Lucas Paquetá, el refuerzo más caro en la historia del fútbol sudamericano

El mediocampista, figura de la Selección de Brasil, aterrizó este jueves en Río de Janeiro y fue recibido por cientos de hinchas. ¿Cuánto pagó el Flamengo por su ficha?

Lucas Paquetá llegó a Río de Janeiro y fue recibido por una multitud de hinchas de Flamengo.

El Brasileirao rompió la matrix y volvió a sacudir el mercado de pases con un fichaje que va directo a los libros de historia. Esta vez, el protagonista es Flamengo, quien anunció oficialmente el regreso de Lucas Paquetá como refuerzo estrella y se convirtió, con diferencia, en la compra más cara en toda la historia del fútbol sudamericano.

Locura en Brasil: así fue el recibimiento a Lucas Paquetá, el refuerzo con el que Flamengo hizo historia Apenas un día después de cerrarse el acuerdo, el mediocampista de la Selección de Brasil aterrizó en el país y desató la locura en Río de Janeiro. Junto a su esposa y sus dos hijos, el futbolista de 28 años fue recibido en el aeropuerto por unos 200 hinchas que transformaron su llegada en una fiesta.

Hubo camisetas de peñas, cánticos, fotos y hasta un mini banderazo improvisado que duró varios minutos. Tras su presentación, el zurdo dejó en claro lo que significaba este regreso para su carrera. “Yo necesitaba esto. Siempre fui muy Flamengo. Nada me sacaba de la cabeza que un día iba a regresar. Tal vez Flamengo no me necesitara, pero yo sí”, confesó, visiblemente emocionado.

Por que a 20?

Toma aí, @vinijr!#FTV pic.twitter.com/9jaBwf0B1k — Flamengo (@Flamengo) January 29, 2026

Toma aí, @vinijr!#FTV pic.twitter.com/9jaBwf0B1k — Flamengo (@Flamengo) January 29, 2026 En su último paso por el West Ham de Inglaterra, el volante vivió momentos muy complejos por una investigación vinculada a apuestas deportivas. En ese contexto, destacó el rol de los fanáticos del Mengao en su decisión de volver: “Los hinchas siempre demostraron mucho cariño. Fueron muchas peticiones para que regresara y mensajes de apoyo durante las investigaciones en Inglaterra. Todo eso sirvió de apoyo a mi decisión de volver".

Surgido de Flamengo, Paquetá fue vendido al Milan de Italia por 35 millones de euros en 2019 y luego pasó por el Olympique de Marsella, justo antes de recalar en la Premier League. Ahora, el foco está puesto en lo que será su reestreno: podría debutar este domingo ante Corinthians, en la final de la Supercopa do Brasil, y hacerlo con un título bajo el brazo.