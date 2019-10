Fiji consiguió su primer triunfo en Japón

Fiji consiguió su primera victoria en la RWC 2019 al vencer a Georgia por 45-10 y apunta a quedarse con el tercer lugar del Grupo D y la clasificación directa para Francia 2023. Los isleños se sacaron de encima las derrotas contra Australia y Uruguay con siete tries, para doblegar a unos Lelos que resistieron durante los primeros 40 minutos, disputados bajo una intensa lluvia.

Igual que Uruguay ejecutara a la perfección hace una semana, Georgia trató de frenar el offload de los fijianos con tackles de a dos. En el juego abierto, a la menor posibilidad de detectar un hueco a la espalda de los wings de ambas selecciones, significó una patada a seguir. Así llegó el primer try del encuentro para Fiji. Ben Volavola tiró un rastrón, la línea georgiana no acertó a atajarlo y Sami Radradra habilitó a al centro Nayacalevu para que cruzara el ingoal. Con la conversión, los isleños se adelantaron 7-0 en el ecuador del primer acto. Diferencia que podrían haber doblado si Nayacalevu no hubiera desperdiciado una situación similar al dejar caer la pelota cuando ya soñaba con su segundo try.

R E S P E T O pic.twitter.com/CGY7dHuQBx — Rugby World Cup ES (@rugbyworldcupes) October 3, 2019

Georgia se recompuso y arriesgó. Con la clasificación directa a la RWC 2023 en juego, el encuentro se antojaba fundamental para los dos países del Tier 2. Los Lelos detectaron un error en la defensa de Fiji y comenzaron a jugar desde dentro de sus 22. Metro a metro, combinando pases sobre el contacto con rápidos reciclajes de pelota, la delantera granate quedó frenada a un metro del ingoal. Toda una cancha de esfuerzo ofensivo que esta vez tuvo recompensa. No con el try, que no llegó, sino con los tres puntos, obra de Matiashvili.

En la reanudación, la selección que entrena John McKee salió a buscar el partido castigando las faltas de disciplina de un equipo de Georgia, ya desdibujado. Precisa en el juego de manos, la línea fijiana desplegó toda su magia para fabricar un bonito try que apoyó el medio scrum Frank Lomani (12-3, min 45).

A puro try

Ya no pararon. Cinco minutos después, un nuevo penal enviado al line sirvió para que los isleños obtuvieran una ventajosa plataforma de ataque. Fiji juntó a sus dos wings en el abierto y Josua Tuisova se fue derecho a la bandera. Acción que repitieron a la inversa, a plena velocidad, en la esquina contraria para el try de Semi Radradra. Era el bonus y el 10-24 en el marcador con 20 minutos por jugar.

Antes, cuando parecía que Georgia se iba a desmoronar había emergido la figura de Mamuka Gorgodze. Tras recuperar una pelota de la salida de centro, el tercera línea culminó el esfuerzo de su delantera. Era el primer try de los de Milton Haig en el encuentro pero no supieron remontar. Desde ahí hasta el final, la potencia física de los isleños, que comenzaron a dominar también el scrum, y las indisciplinas georgianas, dejaron el partido visto para sentencia.

En el final, Semi Kunatani, Api Ratuniyarawa y Semi Radradra ampliaron diferencias con tres tries más, que, amén de las cinco conversiones que pasó un mejorado Volavola, establecieron el 45-10 final. Con los cinco puntos en su haber, Fiji asciende al segundo lugar del Grupo D con un partido más que Australia, a la espera de su último compromiso frente a Gales. Georgia se despedirá de la RWC 2019 ante Australia el próximo viernes 11 de octubre.