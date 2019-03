Fernández Lobbe se sumará al cuerpo técnico de Los Pumas

El ex capitán de Los Pumas, Juan Martín Fernández Lobbe, se sumará al staff del Seleccionado nacional que conduce Mario Ledesma, a partir del 1 de julio. Actualmente, el ex tercera línea se encuentra en Francia, trabajando como entrenador asistente de Toulon, club al que llegó en 2009 y en el que se retiró profesionalmente del rugby.

Fernández Lobbe defendió la camiseta de Los Pumas entre 2004 y 2015, disputó 71 caps y estuvo presente en tres Copas del Mundo (2007, 2011 y 2015) y cuatro ediciones del Rugby Championship (2012, 2013, 2014 y 2015).

Cabe destacar, a su vez, que el jugador formado en Liceo Naval se acoplará al equipo de trabajo de Los Pumas al igual que Gonzalo Longo, que hace algunas semanas había asumido con Manager Deportivo también del Seleccionado Nacional.

"Trabajar con Los Pumas es lo más grande que te puede pasar. Me entusiasma por la gente que está trabajando en la UAR, por el proyecto que hay y por la forma en que se está trabajando", declaró Fernández Lobbe desde Francia.

Luego agregó: "Es un tremendo orgullo que me convoque Mario para sumarme a su staff y lo asumiré con mucha responsabilidad, esa responsabilidad de querer hacer bien las cosas, como hice siempre en mi vida. Los Pumas están en un año muy importante, con mucha carga emocional. Formar parte del staff, no solo de Los Pumas, sino de todos los equipos de la UAR, me emociona mucho".

Por su parte el presidente de la Unión Argentina de Rugby, Marcelo Rodríguez, dijo que: “Es un orgullo poder contar con Juan Martín en el staff de Los Pumas para este año tan especial que tenemos por delante. Queremos tener a los mejores profesionales trabajando con nosotros y sin dudas, estamos convencidos del enorme aporte que le puede brindar al equipo y confiamos plenamente en sus capacidades”.

Entre sus logros, Corcho es el Puma #630, obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de Francia 2007. Además, fue campeón con Toulon del Top 14 francés, club con el cual ganó tres títulos de la Copa de Europa de clubes.

Prensa UAR