Roger Federer quiere coronarse en Nueva York después de 11 años. pero el camino no parece sencillo. Por lo pronto, trabajó más de lo pensado en la primera ronda para vencer a Sumit Nagal, un joven proveniente de la clasificación que ocupa el puesto 190° del ranking mundial.

En dos horas y 32 minutos de juego, fue un trabajoso 4-6, 6-1, 6-2 y 6-4 ante el indio para meterse en segunda ronda, donde esperaba el bosnio Damir Dzumhur, que ya había vencido a Elliot Benchetrit por 4-6, 6-2, 6-3 y 6-0.

El suizo había vuelto a las canchas luego de la maratónica final de Wimbledon en Cincinnati donde perdió de manera sorpresiva ante el "next gen" ruso, Andrey Rublev. El ex número 1 del mundo manifestó que se siente bien, y que no se considera favorito, pero que tampoco la temprana eliminación en el Masters 1000 de Ohio no repercute en su confianza.

Federer consiguió su victoria N°38 después de haber cedido el parcial inicial en un evento de estas magnitudes. Y, además, fue la cuarta vez en la que vuelve de un set abajo en 19 primeras rondas del US Open.