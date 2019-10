El suizo Roger Federer comentó hoy que no conoce en persona al futbolista de Barcelona Gerard Piqué, impulsor de la nueva Copa Davis, y que por consiguiente nunca habló con él sobre la posibilidad de jugar ese torneo.

"Nunca lo conocí, así que no sé en qué necesitamos trabajar", explicó Federer en una rueda de prensa en Shanghai, según replicó la agencia EFE, como respuesta a unas declaraciones televisivas de Piqué en España, en las que aseguró que está tratando de convencer al suizo para que juegue la Davis.

"Aunque no me he retirado oficialmente de la Davis, lo más probable es que no la juegue. Me estoy haciendo mayor y tengo otras cosas que también me gustaría hacer e ir a lugares donde nunca he jugado antes", declaró Federer, número 3 del mundo, de 38 años.

El suizo, ganador de 20 títulos de Grand Slam, añadió además: "Tener cuatro hijos y esposa es otra cosa. Simplemente no puedo estar en todas partes. Siempre dije que cuando juegas la Copa Davis debes perderte el Masters 1.000. ¿Vale la pena? No siempre".

Federer avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai tras ganar al belga David Goffin por 7-6 (7) y 6-4. Su próximo rival será el alemán Alexander Zverev, sexto del mundo.