Federer en Argentina: sus pedidos, la amenaza del dólar y el plus de Delpo

El próximo 20 de noviembre en Parque Roca, Roger Federer disputará un partido exhibición junto a Juan Martín Del Potro, en lo que será su segunda visita al país, y Marcelo Fígoli, el empresario encargado de organizar el evento, dialogó con el diario La Nación y contó detalles del mismo.

"La posibilidad de traerlo surgió en 2017: hicimos una exhibición con Delpo en el Luna ante Kyrgios y conocí a Chris Jackman, que es parte del equipo de Tony Godsick [de la agencia Team 8, la que representa a Federer y a Del Potro]. Le dije que nos tuvieran en cuenta cuando fuera la gira de despedida de Roger", comenzó relatando Fígoli

El empresario, encargado también del paso del suizo por Chile, explicó que "las certezas económicas de Chile eran firmes", pero "en Argentina tuvimos vaivenes. Decíamos: 'Vamos para adelante', 'Firmemos el contrato', 'Anunciemos'. Y en un momento, tras la votación de las PASO, cuando no se sabía dónde pararía el dólar, dijimos: 'Paremos porque esto puede ser muy grave'. Todo el negocio estaba hablado antes de las PASO, pero cuando había que firmar el contrato, por prudencia, quise parar la pelota. Por suerte se controlaron las variables económicas. Pero podría haber pasado cualquier cosa".

Marcelo Fígoli, presidente de Fénix, la productora que trae a Federer. (Publicada en La Nación)

A la hora de comparar a Roger Federer con una estrella del mundo del espectáculo, Fígoli no dudó en asegurar que el suizo "es como un Rolling Stone. En Argentina produce lo mismo que ellos: una devoción absoluta. Nos llegan propuestas increíbles. Algunos nos dicen cuánto tienen que pagar para ir a tomar un café con Roger. Está generando una locura. Un montón de gente que viajaba a España para la Copa Davis nos preguntó: '¿Viene seguro, no? Porque cancelé mi viaje a Madrid para quedarme y ver a Roger en el país'. También compraron entradas desde Brasil, donde esta vez no jugará".

Federer llegará el lunes 18 de noviembre a Argentina en un avión privado desde Londres, después del Torneo de Maestros, y lo hará junto a otras ocho personas. Se alojará en el hotel Hilton de Puerto Madero y ese mismo día realizará algunas actividades sociales.

Luego está pensado que dé una conferencia de prensa y, por la noche, será la estrella de una cena para 1.000 personas que compraron la Roger Experience. El martes viajará a Chile para la exhibición ante Zverev y ese mismo día regresará para enfrentar a Delpo el miércoles, luego de dar una clínica.

Finalmente, Fígoli contó que el suizo "no tuvo pedidos de divo, al contrario. Sólo pidió respeto para sus tiempos de descanso y calentamiento: tiene un trabajo fisioterapéutico de 90 minutos antes del partido. Estamos pensando, siempre y cuando la agenda lo permita, una visita a algún punto turístico; quiere volver a las Cataratas, también podría ser el Sur".

El plus de Del Potro

En un principio, la exhibición iba a ser con Alexander Zverev porque Juan Martín Del Potro seguía recuperándose de la cirugía en su rodilla derecha, sin embargo su evolución hizo cambiar los planes.

"Sabiendo que estaba haciendo un esfuerzo para volver este año, era el mejor anfitrión. Cuando nos lo propusieron, no dudamos. Es una alegría tenerlo. Le ha dado muchas alegrías a los argentinos con la Copa Davis, las medallas olímpicas. Lógicamente, Zverev va a venir a Argentina y será una opción ante cualquier imponderable. Y si se quiere prender en un dobles, bárbaro", bromeó Fígoli.

"Seguimos el día a día en la recuperación de Delpo y entendemos que un par de semanas antes de la exhibición ya estará jugando con intensidad al tenis. Nuestro sueño y nuestra intención, además, es que Gabriela Sabatini esté en el evento jugando single o dobles; veremos. Estoy seguro de que serán días inolvidables", concluyó el empresario.