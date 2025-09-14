Federal A: finalizó la primera etapa de la Reválida y el único mendocino en carrera es San Martín

El Chacarero perdió en Viedma, pero ya estaba clasificado a la segunda etapa. Huracán Las Heras empató en San Luis y no le alcanzó. Cómo sigue el certamen.

Atlético San Martín es el único mendocino que sigue en carrera tras cerrarse esta tarde la primera etapa de la Fase Reválida del Torneo Federal A. El Chacarero perdió 1 a 0 en Viedma frente a Sol de Mayo, pero ya estaba clasificado desde la fecha anterior. Ahora, deberá esperar rival para comenzar la segunda etapa, que será con formato de playoff.

En tanto, Huracán Las Heras no pudo con Juventud Unida de San Luis y, a pesar del buen empate de visitante, no le alcanzó y no pudo meterse entre los cinco clasificados, por lo que se le terminó el año.

El otro conjunto mendocino, Gutiérrez ya había consumado su descenso de categoría hace un par de fechas, perdiendo todos los encuentros de la Fase Reválida y jugará el próximo Torneo Regional Amateur.