Falleció la esposa de Carlos ‘Chiquito’ Bossio

La esposa del ex arquero del seleccionado argentino de fútbol, Carlos Bossio, Ana Débora Lucero Bustamante, de 42 años, falleció hoy en una clínica porteña debido a un accidente cerebrovascular (ACV) luego de dar a luz una beba sietemesina.

El ex jugador de 45 años posteó días atrás en su cuenta oficial de la red social Instagram un mensaje para su pareja: "Fuerza amor... no me aflojes guerrera de la vida. Te amo", ya que había padecido esa afección en los días previos al parto.

La niña, que era la primera hija de Bossio y su esposa, nació prematura con 1,100 kilogramos, mediante una cesárea practicada en una clínica porteña y su estado de salud se mantenía estable en las últimas horas, según refirieron a la prensa allegados a la familia del ex futbolista.

Bossio, oriundo de Córdoba, jugó ocho partidos en el seleccionado argentino bajo la dirección técnica de Daniel Passarella y empezó su carrera en Belgrano, para luego pasar por Lanús, Estudiantes de La Plata (le marcó un gol de cabeza a Racing que fue el primero de un arquero "de jugada" en el fútbol argentino) y el exterior (Portugal y México).

Lanús en su cuenta de la red social Twitter lamentó hoy "profundamente la pérdida", mientras que Belgrano le envió las "condolencias" y Estudiantes "lamentó" el fallecimiento de la esposa de "Chiquito".

Bossio nació en la ciudad cordobesa de Las Palmas y comenzó su carrera en el club del mismo nombre, debutando en primera división en Belgrano el 7 de noviembre de 1993 ante Gimnasia y Tiro de Salta.

Luego fue transferido a Estudiantes de La Plata (1994-1999), pasó por Portugal (Benfica y Vitoria Setúbal), después recaló en Lanús (2004-2009) y estuvo en el Querétaro de México (2009-2011).

En 2011 volvió a la Argentina, donde jugó para Defensa y Justicia (2011-2012), y se retiró profesionalmente en Tiro Federal de Rosario en 2013.