Faiva está listo para enfrentar a Los Pumas

El apertura James Faiva intentará aprovechar la chance que se le presenta ante Argentina, con el objetivo de confirmar que es uno de los jugadores más jóvenes y con mayor proyección en el Mundial de rugby.

Con 25 años de edad, Faiva estuvo los últimos 25 minutos en cancha, en la derrota de los Sea Eagles ante Inglaterra por 35-3. Ahora espera por la chance de ser titular ante Argentina tras la lesión del experimentado Kurt Morath.

Morath, de 34 años y máximo goleador de la historia de Tonga, está cerca del retiro ya que esta era su tercer Mundial y después de la lesión quedó descartado para seguir en la competencia. Quizás necesite someterse a una cirugía de laringe tras recibir un golpe involuntario de parte de Tuilagi, quien cuando lo estaba tackleando le pegó con un botín".

En reemplazo del lesionado Morath, su entrenador Toutai Kefu decidió convocar a Latiume Fositaa que posee 27 caps en su haber, pero fue Faiva quien ingresó en los últimos 30 minutos y el que tiene mayores chances para jugar desde el comienzo ante Argentina.

"Sabemos del talento que tiene y queremos que nos pueda dar lo mejor", dijo el entrenador asistente de Tonga, Pita Alatini. "Ha ganado mucha confianza y creció un montón desde que lo vi por primera vez en su club de Auckland", agregó.

El entrenador de ataque de Tonga, Scott Wisemantel, se refirió al placer que siente de verlo a Faiva desplegando su rugby en el equipo. Wisemantel, de origen anglo-australiano, ya entrenó a Faiva en un programa de World Rugby que fue creado para detectar talentos de jóvenes promesas de las Islas del Pacífico y armar un combinado.

"Es sumamente gratificante que un jugador que viene de un pueblo, pueda llegar a ser profesional de un momento a otro", subrayó Wisemantel. "Es una ayuda importante al país y se logra construir una base fuerte para poder financiar un programa donde el jugador puede devolverla a su familia un rescate económico", destacó.

Faiva es consciente de la evolución que tuvo en el juego gracias al conocimiento de Wisemantel. "Scott me ayudó muchísimo a mejorar mi juego y he cambiado para bien. Me hizo creer en mí mismo, confiar en mi potencial y seguir entrenando duro", contó el número 10 de los Ikale Tahi.

Tierra de toros

Ese deseo de evolucionar activó un nuevo desafío en su vida y Faiva decidió probar suerte en Valladolid, España, jugando para El Salvador la última temporada. Esa aventura en la tierra de los toros le dio un estilo distinto a la hora de jugar.

Para poder entender el por qué de la decisión de probar suerte en España dijo que "un antiguo entrenador mío en Nueva Zelanda tiene una amigo allá y me hizo la conexión para ir. Jugué media temporada y lo disfruté mucho".

