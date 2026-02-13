Fabra reveló los 5 clubes argentinos que lo buscaron tras su salida de Boca: ¡entre ellos 2 grandes!

Frank Fabra enumeró a todos los equipos nacionales que lo buscaron para este 2026, entre ellos dos grandes y hasta mencionó a un mendocino.

Frank Fabra es nuevo futbolista del Deportivo Independiente Medellín para la temporada 2026. Después de 10 años como jugador de Boca Juniors, le puso un fin a su etapa en la Ribera, la cual ya venía bastante desgastada, y regresó a su último club previo a su arribo al fútbol argentino, allá por 2016.

Sin embargo, podría haber continuando en la Liga Profesional de Fútbol al menos por un tiempo más, ya que no fueron pocos los equipos que quisieron ficharlo durante el último mercado de pases tras su salida del Xeneize. Así lo confesó este vienes el colombiano durante su presentación en el DIM.

Frank Fabra reveló todos los clubes argentinos que lo buscaron Frank Fabra reveló todos los clubes argentinos que lo buscaron "Hablé mucho con mi representante. Me querían Independiente, Huracán, San Lorenzo, Lanús… Talleres también. Ahora, en el último tiempo, Carlitos Tevez -vistieron juntos la camiseta azul y oro entre 2016 y 2021- me llamó en diciembre. Hablé mucho con él", aseguró el lateral derecho de 34 años en conferencia de prensa.

Además, indicó que también estaba interesado un conjunto mendocino: "Fueron varios, fueron muchos. Tuve un contacto con Sebastián Villa y con su presidente (Daniel Vila, de Independiente Rivadavia)", reveló. Entonces, explicó por qué no terminó yendo a ninguno: "Yo me hice la promesa de en Argentina jugar solo en Boca, después de 10 años, así que no lo iba a tomar".