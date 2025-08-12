Fabián Doman abandonó un programa en vivo tras una discusión con Ducatenzeiler: "Aguanté bastantes groserías"

Fabián Doman y Andrés Ducatenzeiler son dos personas bastantes ligadas al mundo de Independiente. El ex conductor de TV asumió en el su rol de presidente en 2022, pero tras una mala campaña y varios problemas dirigenciales renunció en abril de 2023 y es por ello que Néstor Grindeti, el actual mandamás, está en el cargo.

Por su parte, Duca inició su camino en la CD en 2001, luego pasó a estar a cargo del fútbol en 2002, temporada en la que el Rojo logró su último título local (torneo Apertura) y más adelante fue presidente hasta que cedió su lugar a Julio Comparada. Ahora, hace unos meses se lo vio muy ligado a Flavio Azzaro en el que crearon el programa el “Loco y el Cuerdo” donde se lo vio muy seguido en La Bombonera. Incluso en la popular en un superclásico de Boca.

La fuerte discusión entre Fabián Doman y Andrés Ducatenzeiler Ambas personas fueron invitados al programa Cónclave, del canal de stream Carnaval, y conducido por Jorge Rial y Viviana Canosa. Allí, los dos protagonizaron una fuerte discusión por acusaciones de ambas partes y que provocó que Doman se levantara de la mesa y se retirara. Durante el comienzo del programa, el ex conductor de TV contó que había salido de un estado de salud, y Ducatenzeiler le dijo que le tenía cariño: "Él me prometió que va a venir a mi programa. A mí, Hugo Moyano me dijo que él era servicio. Yo quería que se vaya Moyano y que Doman haga una unidad. Yo le digo eso a Hugo y él me dice que Fabián era de la CIA", lanzó.

La fuerte discusión entre Fabián Doman y Andrés Ducatenzeiler En ese momento, Andrés Ducatenzeiler respondió: "Si no sos servicio de la CIA de quién, ¿del FBI?". Ante ello, Fabián Doman sentenció: "Vos le creés a Moyano". Y Duca no se quedó de brazos cruzados: "Yo logré que te reúnas con Moyano, después lo traicionaste". Luego, Doman le contó a Canosa lo siguiente: "Él laburaba para Moyano, y yo no". La respuesta del ex dirigente de Independiente: "Yo nunca trabajé para nadie, esa es la diferencia. Vos para todos. Yo nunca tuve jefe en mi vida, vos sí. Si vas a picar, picamos ahora...".

Ante esta respuesta, Doman no aguantó más y se retiró del programa: "Si quieren me levanto y me voy, y vengo el lunes que viene. Me levanto y me voy en este momento. A mí que me falten el respeto. Esta catarata de groserías. Sigan ustedes. Hacé tu show en otro lado con otro, aguanté bastantes groserías", mencionó. Por su parte, Duca se defendió de sus dichos: “Vine porque me invitaron. Quizás es mi último día en Carnaval porque se fue una figura. Por una fake news yo estuve haciéndome el muerto para que no me maten. Decir que yo trabajé para Moyano es una fake y no lo voy a aceptar".