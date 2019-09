El entrenador de Independiente, Sebastián Beccacece, afirmó esta noche, luego de la emotiva victoria por 3 a 2 sobre Talleres de Córdoba, que "este fue el mejor partido" desde que llegó a la dirección técnica del equipo de Avellaneda hace tres meses.

"Este fue el mejor partido desde que estoy yo, porque se jugó muy bien y se ganó. Con los muchachos que mostraron mucho carácter se logró este triunfo y porque se armó un lindo grupo humano, es que estoy muy agradecido a ellos", indicó Beccacece durante la conferencia de prensa celebrada en las entrañas del estadio Libertadores de América .

“JUGAMOS GANANDO BIEN, ESO ES LO IMPORTANTE”#SuperligaxFOX | Sebastián Beccacece pidió que se remarque que Independiente obtuvo los tres puntos ante Talleres con un buen rendimiento. pic.twitter.com/8XWKf5zw93 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 30, 2019

"Pero lo que debía ser una fiesta casi termina dramáticamente por unos detalles que debemos ajustar, ya que hasta faltando 10 minutos habíamos sido claramente superiores al rival, que fue muy difícil, venía jugando bien y si ganaba quedaba puntero", advirtió inmediatamente, ya que el "rojo" pasó del 2-0 a favor del primer tiempo al 2-2 a los 45 del segundo, cuando apareció la cabeza de Nicolás Figal para devolverle la victoria.

El técnico "Rojo" sostuvo que "por esas situaciones y por cansancio empató Tallares, ya que Independiente fue muy intenso en el primer tiempo y además se venía de jugar otro partido duro con Defensa y Justicia en la semana por Copa Argentina. Pero felizmente Figal, con todo su corazón, fue a buscar ese cabezazo que nos dio el triunfo".

“EL FÚTBOL ARGENTINO ES DIFÍCIL Y CREO QUE ESTAMOS EN EL PELOTÓN DE RIVER, BOCA, SAN LORENZO...”#SuperligaxFOX | La palabra de Sebastián Beccacece después del sufrido triunfo de Independiente frente a Talleres de Córdoba. pic.twitter.com/4uZtSG8Bze — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 30, 2019

"Al principio no grité el tercer gol, pero después reaccioné y lo hice con la gente, y el primero se lo dediqué a mi familia que estaba en el palco. Pero entiendo al hincha de Independiente, porque quiere ganar con el equipo jugando bien, pero nosotros pretendemos lo mismo y estamos por ese camino. Igual la gente es muy pasional y no se le puede pedir que sea racional", analizó.

"Por eso comprendo las manifestaciones en contra que hubo cuando nos empataron, porque en el fervor yo me identifico con los hinchas. Soy rosarino y de Newell's, así que muchas veces reacciono igual que los aficionados", apuntó.

“LA GENTE SE FUE FELIZ, ESTAMOS CONTENTOS”#SuperligaxFOX | Las primeras sensaciones de Sebastián Beccacece luego del triunfo de Independiente ante Talleres en el Libertadores de América. pic.twitter.com/DX15iEv0FP — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 30, 2019

Y después, ya metido de lleno en el partido y el progreso que observa en el juego del equipo, resaltó: "Desde que estoy al frente del equipo hace tres meses ganamos 8 de 13 partidos, estamos invictos de locales y sumamos el 65 por ciento de los puntos. Y como se vio esta noche, poco a poco vamos consiguiendo el estilo de juego que queremos".

"Por eso cuando nos empató Talleres sentí bronca y sensación de injusticia. Pero es así porque en el fútbol argentino todo está muy parejo. De hecho, los dos partidos anteriores con Atlético Tucumán y Defensa y Justicia no jugamos bien y también lo reconocí, porque yo me hago cargo de todo. Y si me voy contento es porque se ganó jugando como yo quiero", insistió con visible satisfacción el carismático técnico de Independiente.