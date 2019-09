España no quiere repetir lo de Messi y apura los trámites de Ansu Fati

El Barcelona podría quedarse sin Ansu Fati durante un mes. El atacante, de 16 años, se ha convertido en la gran sensación del Barcelona en este arranque de temporada y en una de las revelaciones de LaLiga. La Federación Española es optimista con la obtención del pasaporte del jugador culé en los próximos días, por lo que podría convocarlo para el Mundial sub 17. De ser así, el canterano estaría lejos del Camp Nou varias semanas.

Ansu Fati ha apostado por jugar con la selección española y no con la de Portugal o Guinea-Bissau, y las gestiones llevadas a cabo por la Federación para que sea internacional Sub 17 están dando frutos.

De hecho, en el organismo creen que podrá jugar el Mundial Sub 17 que se disputa en Brasil del 26 de octubre al 17 de noviembre. Esta convocatoria implicaría que Ansu Fati se perdería prácticamente un mes de competición, y entre los partidos en los que causaría baja destaca el Clásico. No estaría a disposición de Valverde para cinco encuentros de LaLiga (contra Eibar, Real Madrid, Valladolid, Levante y Celta) y dos de Champions League (ambos frente al Slavia Praga).

El seleccionador Robert Moreno se mostró, este pasado fin de semana, optimista en cuanto a las gestiones que la Federación está llevando a cabo y que ya están en su recta final. Fati está siendo uno de los jugadores más destacados del momento y el organismo futbolístico quiere que vista los colores de España. Aunque podrá cambiar de Selección hasta que no debute con la absoluta (Rafinha llegó a jugar con la sub 19 para acabar eligiendo Brasil), se entiende desde Las Rozas que en cuanto entre en la dinámica de la Federación, no se escapará.

En apenas unas semanas, Fati ha pasado de jugar en el Juvenil del Barcelona a brillar en Primera y ser ovacionado en el Camp Nou por sus jugadas, asistencias y goles. Cuando fue sustituido este pasado fin de semana, la grada azulgrana se puso en pie para despedirlo.

El atacante no para de romper registros: contra el Valencia, se convirtió en el jugador más joven en la historia de La Liga en marcar un tanto y dar una asistencia en el mismo choque. Además, ya ha anotado dos goles, también marcó contra Osasuna, en la competición nacional. Sólo ha participado en tres partidos.

Marca