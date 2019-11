España no descarta a Ramos y Piqué para los Juegos Olímpicos

El seleccionador español Sub-21, Luis de la Fuente, no ha descartado la posible convocatoria de Sergio Ramos o Gerard Piqué para los Juegos de Tokio, explicando que su "responsabilidad" es citar a "los que estén mejor", aunque no ha hablado con ningún jugador sobre este tema y considera que todavía es pronto para pensar en el equipo olímpico.

"Con Sergio (Ramos) no he hablado ni voy a hablar hasta que llegue el momento. No he hablado con nadie y tampoco me planteo nada. Solo he dicho que, como español, aficionado y seleccionador, estoy orgulloso de que jugadores de este calado estén dispuestos a afrontar con nosotros un evento tan importante como los Juego Olímpicos", apuntó De la Fuente en rueda de prensa.

Preguntado también por Gerard Piqué, el técnico dijo que su opinión sobre Ramos se "traslada a cualquier otro futbolista". "Piqué también ha formado parte de una generación histórica, la más brillante del fútbol español. Es un orgullo que estén dispuestos a venir. Se tomará las decisiones que hayan que tomar y vendrá los que consideremos que están mejor. Esa es nuestra responsabilidad", resumió.