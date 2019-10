Para Escocia, este partido se ha convertido en una parada difícil desde que se anunció el cronograma. Con mucho foco puesto en su crucial encuentro ante Japón, último partido de la fase de grupos, el equipo de Gregor Townsend tiene que dejar la distracción a un lado y concentrarse en la próxima tarea.

Ese trabajo consiste en conseguir el triunfo con punto bonus, y preferiblemente sin lesiones. También estarían contentos si pudieran anotar cuatro tries un poco antes de lo que lo hicieron Japón (68 minutos) o Irlanda (61) ante el mismo rival, para utilizar a sus suplentes y mantener a algunos jugadores frescos para enfrentar a los anfitriones.

Rusia puede no haber cruzado la línea de try en esta Copa del Mundo, desde que lo hizo en el partido inaugural frente al seleccionado anfitrión, pero le ha hecho la vida lo suficientemente difícil a sus tres oponentes como para suponer que Escocia no hará todo a su manera en Shizuoka.

Si falla en asegurarse los cinco puntos, se le hará muy difícil a Escocia clasificar a la siguiente fase del torneo. Será el primer choque oficial entre ambos.