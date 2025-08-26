Escandaloso: 400 metros de cola y sólo dos ventanillas para que los hinchas de River retiren sus entradas
La organización de la Copa Argentina sigue siendo un espanto en muchos aspectos. Uno de ellos, la compra de entradas que aún deben retirarse por ventanilla.
Este jueves por la noche, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza se disputa el encuentro de octavos de final de la Copa Argentina entre River Plate y Unión de Santa Fe, a partir de las 21.15.
Para este encuentro, que definirá el rival de Racing Club en los cuartos de final del certamen, comenzaron a venderse ayer las entradas con la particularidad de que los hinchas deben adquirirlas de manera online, a través de una plataforma, pero luego deben retirarlas de manera presencial, en este caso en el mismo estadio. Una locura.
Este martes, miles de simpatizantes millonarios se acercaron al Malvinas a canjear su entrada y todo fue un caos. Más de 400 metros de cola y sólo dos ventanillas realizando el "trámite".
Por supuesto, la bronca de los hinchas no se hizo esperar y quienes estaban allí mostraron su disconformidad con el proceso que se repite en cada encuentro de Copa Argentina.
El video de los hinchas de River en el Malvinas (Gentileza Argentina FC)
Así se realiza la venta de entradas para ambas parcialidades
Venta de entradas físicas para la parcialidad de Unión de Santa Fe:
- Martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 11 a 18 hs, en las boleterías del estadio 15 de Abril (Boulevard Pellegrini, Santa Fe Capital).
Venta web para la parcialidad de River
- Lunes 25 de agosto, desde las 12 hs, a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)
Canje de entradas físicas para la parcialidad de River
- Martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 13 a 20 hs, en las boleterías Sur del estadio Malvinas Argentinas
- Jueves 28 de agosto, de 11 a 19 hs, en el Parque General San Martín (paseo De Los Robles).
Venta de plateas presencial en Mendoza para la parcialidad de River:
- Martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 13 a 20 hs, en las boleterías Sur del estadio Malvinas Argentinas
Los precios
- Menores: $25000.
- Popular: $35000.
- Platea Descubierta: $50000.
- Platea Cubierta: $60000.
Las entradas que se venden en boleterías, se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet. No se venderán entradas el día del partido en el estadio Malvinas Argentinas.