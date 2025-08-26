Escandaloso: 400 metros de cola y sólo dos ventanillas para que los hinchas de River retiren sus entradas

La organización de la Copa Argentina sigue siendo un espanto en muchos aspectos. Uno de ellos, la compra de entradas que aún deben retirarse por ventanilla.

Los hinchas de River verán a su equipo en el Malvinas Argentinas.

Este jueves por la noche, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza se disputa el encuentro de octavos de final de la Copa Argentina entre River Plate y Unión de Santa Fe, a partir de las 21.15.

Para este encuentro, que definirá el rival de Racing Club en los cuartos de final del certamen, comenzaron a venderse ayer las entradas con la particularidad de que los hinchas deben adquirirlas de manera online, a través de una plataforma, pero luego deben retirarlas de manera presencial, en este caso en el mismo estadio. Una locura.

Este martes, miles de simpatizantes millonarios se acercaron al Malvinas a canjear su entrada y todo fue un caos. Más de 400 metros de cola y sólo dos ventanillas realizando el "trámite".

Por supuesto, la bronca de los hinchas no se hizo esperar y quienes estaban allí mostraron su disconformidad con el proceso que se repite en cada encuentro de Copa Argentina.

Así se realiza la venta de entradas para ambas parcialidades Venta de entradas físicas para la parcialidad de Unión de Santa Fe: