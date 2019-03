Escándalo: un árbitro mundialista fue denunciado por acoso sexual

El fútbol de Colombia transita un momento de enorme conmoción: tres árbitros denunciaron a Oscar Ruiz, ex juez de fama internacional con pasado mundialista, y a Ímer Machado, otro ex colega, por acoso sexual. Aseguraron que les ofrecieron un crecimiento en sus carreras si accedían a tener relaciones sexuales con ellos.

Hárold Perilla, Carlos Chávez y Julián Mejía hicieron pública su denuncia en una entrevista que le brindaron a W Radio de Colombia. Perilla señaló que Ruiz "me acosó sexualmente desde 2007 hasta que me retiré. Me decía que tuviera relaciones sexuales con él si quería llegar lejos en el arbitraje, que ya sabía cuál era el camino", aseguró.

"No dejaba ningún momento de molestarme para tener contacto físico. Primero me decía cosas morbosas al oído. En una pretemporada intentó tomarme los testículos y la cola, no lo permití y eso me trajo un problema grande con él. Es muy inteligente porque no te deja un chat, un audio, pero personalmente el acoso es terrible. Yo lo denuncié siendo árbitro internacional activo", sorprendió Padilla.

"Buscaba acercarse, tocarme la oreja. Me decía que probara algo nuevo, que una vez probó y nunca salió de eso. Que tenía todo el poder para que yo llegara lejos", continuó detallando las conductas de su colega.

Oscar Julián Ruiz, apodado el llanero, es un reconocido ex árbitro colombiano, que dirigió en tres Copas del Mundo. Fue nombrado como el tercer mejor árbitro de la década 2001-2010 por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), igualado con Pierluigi Collina, solo por detrás de Lubos Michel y Markus Merk.

Se trata de un habitué en los duelos más importantes de Eliminatorias sudamericanas y Copas Libertadores. Por ejemplo, dirigió la final entre Boca y Gremio, que consagró al Xeneize de Juan Román Riquelme en 2007. Ruiz se retiró en 2011 y, ya siendo miembro del Comité Arbitral de la FIFA, comenzó a recibir denuncias por abuso sexual.

"Siempre pone un miembro en la Comisión Técnica que maneja. Y ese miembro, Otálvaro Polanco, me cobraba dinero para que me nombrara y pudiera dirigir. Ellos son la comisión que designa, entonces, prefería nombrar a los que le daban la coima", sumó Padilla.

El ex colegiado contó que, en una fiesta a la que habían asistido varios árbitros, Ruiz le ofreció varios tragos para "subirlo a la habitación". "Mis amigos me cuidaron y gracias a eso no pasó nada", concluyó. Y señaló que hubo colegas que sí accedieron a las propuestas del llanero para conseguir ascensos.

El denunciante también fue lapidario al hablar sobre las actitudes de Ímer Machado. "Se me acercaba y me tocaba los testículos, me tuvieron que detener varias veces. Fue terrible. Muchas veces, me tomaba la cola. Tengo miles de experiencias, hay testigos", apuntó.

Carlos Chávez, otro de los ex jueces que se presentó como víctima, aportó otro testimonio relacionado a Machado. "En un partido de la primera Copa Colombia, salí del bañó y me tocó la cola y me dijo: 'Éste paga impuesto esta noche'. Yo le respondí: 'No jodas'".