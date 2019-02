¿Es Sergio Agüero el mejor futbolista extranjero en la historia de la Premier League por encima de Cantona, Henry y Ronaldo?

La ovación que recibió Sergio Agüero al dejar el campo retumbó en cada rincón de Inglaterra y la lluvia de elogios no tardó en llegar.

El Kun marcó los tres goles en la victoria del Manchester City sobre Arsenal en el que fue el 10º hat-trick de su carrera en la Premier League y confirmó su condición de ser el goleador más letal que ha pasado en la Liga Premier.

​Solo el legendario Alan Shearer lo supera con 11, pero la mayoría de los comentaristas están seguros que es cuestión de tiempo para que Agüero deje atrás esa cifra.

"Agüero es el más grande zorro de área", destacó el mediocampista escocés y leyenda del Liverpool Graeme Souness.

Agüero es un ídolo para los aficionados del Manchester City.

Gary Lineker agregó que "el maestro predador golpeó temprano" luego que el argentino marcara por segundo partido consecutivo antes de cumplirse el primer minuto de juego.

En la prensa británica ha vuelto a surgir la pregunta si el delantero del Manchester City puede ser considerado como el mejor futbolista extranjero que ha pasado por la Premier, superando incluso a figuras que han dejado su huella como el portugués Cristiano Ronaldo o los franceses Eric Cantona y Thierry Henry.

Y aunque no hay consenso, hay muchos aficionados que piensan que sí.

Hacia arriba

En una encuesta publicada este lunes por la cadena de televisión británica Sky Sports sobre quién ha sido el mejor delantero de la liga, Agüero pelea con Henry el segundo puesto por detrás de Shearer.

El 9 del Blackburn y del Newcastle es a día de hoy quien posee la mayor cantidad de goles con 260 por delante de Wayne Rooney (208) y Andrew Cole (187).

Henry fue cuatro veces el máximo goleador de la Liga Premier.

Henry se ubica en la quinta posición con 175, mientras Agüero ascendió esta temporada al octavo lugar con 157.

Pero el argentino es el único que está en activo y de seguir su promedio goleador este añose colocaría justo por detrás del delantero del Arsenal, a quien es posible que supere en las dos temporadas que le quedan de contrato con el City.

A diferencia de Henry, quien fue cuatro veces máximo goleador de la Premier, Agüero solo ha obtenido ese premio en una ocasión.

Olvidado

Estos números y el hecho de ser el goleador histórico de su club, no han sido suficientes para que el Kun sea reconocido en las premiaciones a final de temporada ya que nunca ha sido elegido como el mejor del año y solo una vez formó parte del once ideal.

Henry, por su parte, fue elegido dos veces por la Premier, dos por los futbolistas y tres por los periodistas deportivos en Inglaterra.

Alex Ferguson fichó a Cantona del Leeds y alrededor de su figura comenzó a construir su dinastía.

Además integró el equipo ideal hasta en seis ocasiones.

Ronaldo y Cantona también han recibido estos honores, lo que deja a Agüero relegado en el orden de preferencia.

Pero muchos creen que se ha sido injusto con el argentino.

"Simplemente trato de llegar al fondo del asunto de por qué no ha recibido más reconocimientos y me preguntó, ¿tal vez es porque se trata de un goleador? ¿Ves a otros delanteros hacer otras cosas? No lo sé, solo trato de pensar el porqué", dijo el exdefensor Jamie Carragher.

"Él no es Thierry Henry, quien podía tomar el balón a unos 30 metros, hacer cosas maravillosas y ponerlo en la escuadra", agregó Souness.

El Kun anotó el histórico gol que le dio el título de la Liga Premier al Manchester City en 2012.

"Él tiene muchos menos toques de la pelota, pero son devastadores. Todos son en la zona de peligro".

Efectividad

Estadísticamente, Agüero ha ganado tres Ligas Premier, como lo hizo Ronaldo con el Manchester United. Henry sumó dos, incluyendo la de los invencibles en 2004.

Los tres quedan por detrás de Cantona, que sumó cuatro premiers con el Manchester United y un título de la antigua primera división con el Leeds.

Pero si es sobre el olfato goleador, es el argentino quien posee mejor promedio por minuto jugado.

Fuente: Opta

Tomando en cuenta a los futbolistas que han marcado más de 50 tantos, Agüero lidera la clasificación con un gol cada 107,62 minutos.

Segundo se ubica el egipcio Mohamed Salah con 109,56 minutos, mientras Henry se mantiene en cuarto lugar con un tanto cada 121,79 minutos.

​Pese a estos últimos números todavía resulta difícil colocar a Agüero a la misma altura de una Cantona, crucial en el arranque de la dinastía del Manchester United o del propio Henry, imagen de los mejores años del Arsenal.

Pero está claro que al argentino todavía le pueden quedar al menos dos temporadas al frente del ataque del City y habrá que ver hasta dónde llegará su cifra goleadora y de títulos.

Y ver si por una vez tanto periodistas como sus colegas en la cancha se acuerdan de él y lo eligen simplemente como el mejor.

BBC Mundo