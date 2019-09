"Es reconfortante cuando todos reconocen el nivel de River"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, resaltó esta noche que resulta "reconfortante que todo el ambiente del fútbol reconozca el nivel de este equipo", a propósito de algunos elogios de última hora vertidos, por ejemplo, por un ídolo de Boca Juniors como Juan Román Riquelme, quien caracterizó a Ignacio Fernandez como "el mejor futbolista del fútbol argentino".

"La verdad es que resulta reconfortante cuando el mundo del fútbol reconoce el nivel de River más allá de los colores de las camisetas. Es que tenemos una calidad de jugadores que, cuando están precisos, hacen mucho daño al rival", enfatizó Gallardo ante la prensa luego de la apretada victoria por 1 a 0 sobre Godoy Cruz, por octavos de final de Copa Argentina, en cancha de Lanús.

"Tanto dominio, tanto control, generando situaciones de gol, cuando el resultado es tan corto genera la sensación de que faltó contundencia. Lo que pasa es que a veces la pelota entra y a veces no, pero también ese ataque constante desgasta al rival", justificó al respecto el técnico "millonario".

El "Muñeco" indicó que Godoy Cruz "intentó controlar el juego de River en su campo. Pensé que el gol, aunque fue en contra y no pudimos convertirlo nosotros, servía como elemento para notar como estábamios atacando. Inclusive pensé que ellos iban a salir un poco más cuando estábamos ganando, pero no pasó".

"Y en cuanto al próximo partido con Vélez Sarsfield por la Superliga, el equipo no lo doy antes nunca, porque sobre todo jugando cada tres o cuatro días, hay que estar permanentemente viendo cómo está cada jugador", apuntó.

"Pero acá todo pasa por generar en función de lo colectivo, y después tratar de decidir bien, porque eso es por donde pasa el fútbol. Y por eso también debemos transmiirle calma a los jugadores que actúan poco, porque por la ansiedad de demostrar en pocos minutos, a lo mejor terminan tomando malas decisiones", destacó.

Y al abundar sobre el tema remarcó que lo que tratan de hacer desde el cuerpo técnico "es que todos los jugadores estén en el máximo de su nivel, y por ejemplo en el caso de Lucas Pratto, por su contextura física necesitaba una buena pretenporada y por la lesión en el sacro no la pudo hacer".

"Por eso debe tratar de aprovechar los minutos que tiene en campo para ir recuperando su nivel. Pero acá siempre juega el que está mejor. Lo que pasa es que en el comienzo de cada temporada nos cuesta tres o cuatro partidos ponernos a tono, y esta no fue la excepción. Pero eso se consigue trabajando", enfatizó.

"Así pudimos sacar adelante la clasificación a cuartos de final de Libertadores con Cruzeiro en medio de las urgencias del calendario", refirió.

La última referencia apuntó a otro jugador que se está recuperando de una lesión, en este caso la ruptura de ligamentos cruzados.

"En cuanto a Juan Fernando Quintero, no hay que dejarse llevar ni por su ansiedad ni la del hincha, así que hay que ir despacio todavía para que se recupere perfectamente, pero no es necesario ponerle plazos a su vuelta para no confundir a nadie", concluyó.

Por su parte "Nacho" Fernández, mucho más escuetamente que su entrenador, manifestó sentirse "orgulloso por los elogios de alguien como Riquelme", y calificó de "exagerado" que sus compañeros le digan (Andrés) Iniesta, comparándolo con el gran conductor que supo tener el Barcelona de Pep Guardiola "campeón de todo".