"Es justo el triunfo de Talleres", expresó Heinze luego de la derrota de Vélez

El director técnico de Vélez Sarfield, Gabriel Heinze, lamentó hoy la derrota (0-1) que sufrió su equipo en el inicio de la Superliga y dijo que "fue justo el triunfo de Talleres" de Córdoba.

El entrenador del 'Fortín' añadió que "hay que mejorar muchas cosas y analizar el próximo rival", en referencia al encuentro que deberá afrontar el equipo el sábado venidero ante Racing en Liniers.

"Trato de fijarme en lo que hace mi equipo, no estuvimos bien, no me quedo conforme", agregó.

Y sobre lo poco que generó el equipo en el arco rival, precisó: "Uno no puede pretender que se patee tanto al arco si la construcción no es buena".

En otro punto, Heinze destacó: "Lo que más tengo que rescatar es que cuando quisimos hacer las cosas salían buenas asociaciones, buenos pasajes, esas son las cosas buenas".