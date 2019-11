Enzo Pérez: "No los pudimos matar y reaccionaron"

River estuvo a muy pocos minutos de conseguir el bicampeonato en la Copa Libertadores pero apareció Gabigol y todo cambió. No obstante, Enzo Pérez, una de las grandes figura del equipo, analizó el partido y valoró lo que hizo el Millonario.

"CUALQUIERA DE LOS DOS EQUIPOS SE LO MERECÍA, FELICITACIONES A FLAMENGO" Enzo Pérez habló luego de la agónica derrota de River y señaló: "Tenemos que seguir buscando nuevos objetivos y tratar de estar en una nueva final el año que viene".

"El primer tiempo fue perfecto. Cortamos el circuito de ellos, no nos crearon situaciones, presionamos arriba y robamos pelotas. El segundo tiempo estaba tranquilo, no pasaba nada para ninguno de los dos. No los pudimos matar y reaccionaron sobre el gol. Después encontraron el segundo y no tuvimos respuestas para ir a buscar el empate", expresó el mendocino.

Y agregó: "Son finales y estos partidos son con equipos muy parejos, con muchas cosas iguales en el juego. Encontramos el gol por un robo en campo de ellos y después ellos lo encontraron por errores nuestros. Cualquiera de los dos se lo merecía por el gran campeonato. Hay que felicitar a Flamengo".

Por último, Pérez se enfocó en el futuro: "Hay que seguir trabajando, buscando nuevos objetivos y ojalá el año que viene podamos estar en una final".