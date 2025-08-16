En vivo: Vélez le gana 1-0 a Independiente, que juega con diez por la expulsión de Kevin Lomónaco

El defensor de Independiente Kevin Lomónaco le cometió penal a Galván y vio la tarjeta roja. Dilan Godoy cambió penal por gol y Vélez gana en Liniers.

Vélez e Independiente jugarán este sábado en el Estadio José Amalfitani, en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025.

Vélez Sarsfield le gana 1-0 a Independiente en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El conjunto local se puso en ventaja con gol de Dilan Godoy de penal a los 35 minutos. Además, fue expulsado el defensor Kevin Lomónaco.

Lomónaco se equivocó en salida y cometió penal tras trastabillarse y tomarla con la mano dentro del área. El jugador fue sancionado con tarjeta roja e Independiente se quedó con 10 jugadores.

Dilan Godoy ejecutó el penal con maestría para el 1-0 de Vélez



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/AlxrcptfHz — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025 Luego de la expuslión de Lomónaco, el técnico Julio Vaccari decidió sacar del campo de juego a Diego Tarzia, para que entre en su lugar y reacondicionar la defensa, Franco Paredes.