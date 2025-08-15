En vivo: con un tremendo golazo de Balboa, Racing le gana 1-0 a Tigre en el Cilindro, pero ahora juega con diez
Cuando no pasaba nada en el partido, el delantero de Racing la bajó de pecho en la medialuna del área y la clavó al ángulo. Racing juega con diez.
Racing Club derrota 1-0 a Tigre en Avellaneda por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se lleva a cabo en el Cilindro, el estadio Juan Domingo Perón, con arbitraje de Darío Herrera y la transmisión de TV a cargo de la señal TNT Sports Premium.
A los 43 minutos, Racing abrió el marcador por medio de Adrián Balboa, quien bajó la pelota con su pecho y ejecutó un disparo preciso que sorprendió al arquero visitante Felipe Zenobio.