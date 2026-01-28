En vivo: con un golazo de Di María y otro de Véliz, Central le gana 2-0 a Racing en el Cilindro

Racing pierde 2 a 0 frente a Rosario Central , por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido válido por la segunda fecha de la Zona B, que se disputa en un Cilindro de Avellaneda que se encuentra en pésimo estado.

El delantero Ángel Di María puso el 1-0 para Rosario Central ante Racing a los 24 minutos del primer tiempo. Tras un saque del arco de Jeremías Ledesma, la pelota le cayó al campeón del mundo que abrió a su derecha para el delantero Alejo Véliz. Este último tocó al medio para el chileno Vicente Pizarro que volvió a abrir a su izquierda para Di María que hizo pasar de largo a Santiago Sosa con un sutil enganche, entró al área y sacó un exquisito remate de tres dedos que se coló en el palo derecho del arquero Facundo Cambeses.