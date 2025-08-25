En vivo: con un gol de Montiel, River le gana 1-0 a Lanús en la Fortaleza y es más líder que nunca
Tras el centro pasado de Juanfer Quintero, Galoppo la bajó en el segundo palo y Montiel la empujó para marcar el 1-0 de River ante Lanús.
River iguala sin goles ante Lanús, durante el segundo tiempo de un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez.
Pocas emociones en una etapa inicial que tuvo a Lanús como el equipo que más cerca estuvo de abrir el marcador, pero el arquero Franco Armani intervino para mantener el cero del arco Millonario.