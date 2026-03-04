En vivo: con un gol de Ascacibar, Boca le gana 1-0 a Lanús en La Fortaleza
Lanús vuelve a la Fortaleza tras el título de la Recopa Sudamericana en el Maracaná para enfrentar a un Boca con un DT bajo presión y con poco margen de error.
Boca le gana 1-0 a Lanús en un encuentro pendiente de la fecha 7 del Torneo Apertura, en un partido que puede resultar determinante para el futuro de Claudio Úbeda. El equipo acumula cuatro encuentros sin triunfos y empieza a mirar de reojo la tabla.
Boca abrió el marcador a los 14 minutos, con un remate desde el borde del área del mediocampista Santiago Ascacibar, que se desvió en el defensor José Canale y entró por el ángulo izquierdo del arquero Nahuel Losada.
Noticia en construcción.