En vivo: con un gol al minuto de juego, Godoy Cruz pierde 1-0 con Defensores de Belgrano
El Tomba, que viene de un decepcionante debut en la categoría al empatar con Ciudad de Bolívar, cae ante el Dragón con un tanto en el inicio del partido.
Este domingo, Godoy Cruz visitará por la segunda fecha de la Primera Nacional a Defensores de Belgrano, en un duelo con antecedentes lejanos que muchos consideran casi inédito. Para encontrar los últimos cruces oficiales hay que retroceder al ascenso argentino de comienzos de los años 2000.