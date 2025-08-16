En vivo: con un doblete de Ronaldo Martínez, Platense le gana 2-1 a San Lorenzo en Vicente López
El delantero de Platense marcó dos goles para la victoria parcial ante San Lorenzo, que había llegado al empate gracias al gol de Báez. Nacho Vázquez y Alexis Cuello fueron expulsados en el PT.
El San Lorenzo de Damián Ayude visita a Platense buscando mantener el invicto en el torneo Clausura, donde está puntero con 8 puntos en la Zona B junto a River. El partido, correspondiente a la fecha 5, es transmitido por ESPN Premium. Por su parte, el encargado de impartir justicia es el árbitro Sebastián Martínez.