En vivo: con un doblete de Ronaldo Martínez, Platense le gana 2-1 a San Lorenzo en Vicente López

El delantero de Platense marcó dos goles para la victoria parcial ante San Lorenzo, que había llegado al empate gracias al gol de Báez. Nacho Vázquez y Alexis Cuello fueron expulsados en el PT.

MDZ Deportes

Platense festeja el 1-0 de Ronaldo Martínez ante San Lorenzo en Vicente López.

Foto: @caplatense

El San Lorenzo de Damián Ayude visita a Platense buscando mantener el invicto en el torneo Clausura, donde está puntero con 8 puntos en la Zona B junto a River. El partido, correspondiente a la fecha 5, es transmitido por ESPN Premium. Por su parte, el encargado de impartir justicia es el árbitro Sebastián Martínez.

Ronaldo Martínez aprovechó el error de Báez y puso el 1-0

Báez le sirvió el gol a Ronaldo Martínez para el 1-0 de Platense ante San Lorenzo.

Báez se redimió del error y marcó el empate para el Ciclón

El gol de Báez para el 1-1 de San Lorenzo en Vicente López.

El gol de Báez para el 1-1 de San Lorenzo en Vicente López.

Martínez selló su doblete y el 2-1 de Platense

Ronaldo Martínez selló su doblete y le dio el 2-1 a Platense ante San Lorenzo.

El minuto a minuto de Platense-San Lorenzo

