En vivo: con un doblete de Juanfer, River vence 2-0 con Gimnasia de La Plata y ambos juegan con diez

En el regreso al Monumental, River juega con la necesidad urgente de reconciliarse con su gente y dejar atrás una racha impensada en Núñez.

A Franco Panaro se le fue la piernita de más frente a Vera y, a instancias del VAR, Pablo Dóvalo le mostró la roja directa.  

River le gana 2-0 a a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un interesante encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol en el que ambos equipos buscarán seguir por el camino de la victoria.

El partido, correspondiente a la Zona B se juega en el estadio Monumental y cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo, quien a los 13' del primer tiempo expulsó correctamente al extremo de Gimnasia Franco Panaro por un patadón sobre Franco Vera.

El único gol del Millonario hasta el momento fue obra de Juanfer Quintero, quien ejecutó un formidable tiro libre imposible para el arquero Insfrán.

La tempranera expulsión Panaro en Gimnasia

El minuto a minuto de River vs Gimnasia de La Plata

