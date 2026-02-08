Presenta:

En vivo: con un cabezazo de Jordy Caicedo, Huracán le gana 1-0 el clásico a San Lorenzo en el Ducó

El delantero ecuatoriano de Huracán abrió el marcado ante San Lorenzo con un cabezazo impecable que dejó sin respuesta a Gill. El Globo se queda con el derbi.

MDZ Deportes

Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo, y Fabio Pereyra, defensor de Huracán, disputan un balón aéreo en pleno clásico en el Ducó por el Torneo Apertura.&nbsp;

Foto: @SanLorenzo

Huracán derrota 1-0 a San Lorenzo con un tanto de Jordy Caicedo a los 5 minutos del segundo tiempo en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega en el estadio Tomás Adolfo Ducó y se puede ver a través de ESPN Premiun y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, quien es secundado desde el VAR por Héctor Paletta.

El minuto a minuto de Huracán-San Lorenzo

