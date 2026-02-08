En vivo: con un cabezazo de Jordy Caicedo, Huracán le gana 1-0 el clásico a San Lorenzo en el Ducó
El delantero ecuatoriano de Huracán abrió el marcado ante San Lorenzo con un cabezazo impecable que dejó sin respuesta a Gill. El Globo se queda con el derbi.
Huracán derrota 1-0 a San Lorenzo con un tanto de Jordy Caicedo a los 5 minutos del segundo tiempo en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega en el estadio Tomás Adolfo Ducó y se puede ver a través de ESPN Premiun y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, quien es secundado desde el VAR por Héctor Paletta.