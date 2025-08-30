En vivo: en un arranque letal, Independiente Rivadavia le gana 2-1 a Argentinos
Con un gol de Sartori y otro de Matías Fernández, la Lepra mendocina le gana a Argentinos Juniors en el Gargantini.
Independiente Rivadavia vuelve al Bautista Gargantini con un único objetivo: ganarle a Argentinos Juniors para cortar la sequía de victorias (hace tres que no gana) y salir de los últimos puestos de la Zona A del torneo Clausura. El árbitro es Facundo Tello y el partido es televisado por la señal de ESPN Premium.