En vivo: en un arranque letal, Independiente Rivadavia le gana 2-1 a Argentinos

Con un gol de Sartori y otro de Matías Fernández, la Lepra mendocina le gana a Argentinos Juniors en el Gargantini.

Independiente Rivadavia festeja el gol de Sartori ante Argentinos Juniors.

Foto: Claudio Gutiérrez / MDZ

Independiente Rivadavia vuelve al Bautista Gargantini con un único objetivo: ganarle a Argentinos Juniors para cortar la sequía de victorias (hace tres que no gana) y salir de los últimos puestos de la Zona A del torneo Clausura. El árbitro es Facundo Tello y el partido es televisado por la señal de ESPN Premium.

Sartori la empujó para el 1-0 de Independiente Rivadavia

El gol de Fabrizio Sartori para el 1-0 de Independiente Rivadavia ante Argentinos.

López Muñoz marcó el empate de Argentinos

La clase de López Muñoz para el 1-1 de Argentinos en Mendoza.

La corrida de Fernández para el 2-1 de la Lepra mendocina

Matías Fernández puso el 2-1 para Independiente Rivadavia ante Argentinos.

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia-Argentinos

