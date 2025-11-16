Presenta:
Los Pumas enfrentan a Escocia en Edimburgo.
En vivo: try de Rodrigo Isgró y ahora Los Pumas están 21 a 12 abajo ante Escocia

Los Pumas juegan su segundo partido de la gira europea, ante Escocia, luego de la victoria ante Gales. Los mendocinos Isgró y González van desde el inicio.

Juan Andrés Tuzzi

Los Pumas enfrentarán a Escocia por el segundo test match de la ventana de noviembre desde las 12:10 de Argentina. El encuentro se disputa en el estadio Murrayfield, en Edimburgo, con el arbitraje del galo Andrew Brace.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi viene de superar a Galés por 52-28, y para este encuentro decidió hacer cinco cambios. Los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró son titulares.

El minuto a minuto del partido

¡Try del mendocino Isgró!

El mendocino Rodrigo Isgró apoyó en el ingoal escocés y ahora el juego está 21 a 12. Carreras falló la patada.

Try de Rodrigo Isgró

Try de Rodrigo Isgró

¡Try de Los Pumas!

Los Pumas descuentan con un try de Julián Montoya y con la conversión de Santi Carreras. Ahora el encuentro está 21 a 7.

Escocia amplía el marcador

En el arranque de la segunda mitad vuelve a anotar un try Ewan Ashman. 21 a 0 luego de la conversión de Finn Russell.

Arrancó la segunda mitad

Los Pumas y Escocia ya juegan el segundo tiempo del partido. Ganan los europeos 14 a 0.

Terminó la primera parte

Los Pumas no pudieron descontar antes del descanso, por eso se fueron al entretiempo 14 a 0 abajo ante Escocia en Edimburgo.

Mallía no pudo desde 40 metros

Los Pumas pudieron descontar con un penal desde 40 metros pero la patada de Juanchi Mallía no fue buena y todo sigue igual: 14 a 0 para Escocia.

Nuevo try de Escocia

A los 27, Ewan Ashman apoyó la pelota en el ingoal argentino y amplío el marcador. 14 a 0 luego de la conversión de Finn Russell.

Regresó Mallía

Tras los 10 minutos afuera, volvió a la cancha Juan Cruz Mallía y Los Pumas ya juegan con 15 nuevamente.

Try de Escocia

A los 13 minutos del partido, Escocia abrió el marcador con un gran try de Jack Dempsey y la posterior conversión de Finn Russell. Los Pumas están 7 a 0 abajo.

Amarilla para Juan Cruz Mallía

Los Pumas jugarán 10 minutos con un hombre menos por un knock on intencional de Juan Cruz Mallía que le costó la amarilla.

Arrancó el partido en Edimburgo

Los Pumas ya enfrentan a Escocia en el segundo encuentro de la gira europea.

La formación de Escocia

1. Pierre Schoeman, 2. Ewan Ashman, 3. D’arcy Rae, 4. Scott Cummings, 5. Grant Gilchrist, 6. Gregor Brown, 7. Rory Darge, 8. Jack Dempsey, 9. James Dobbie, 10. Finn Russell, 11. Kyle Steyn, 12. Sione Tuipulotu, 13. Rory Hutchinson, 14. Darcy Graham, 15. Blair Kinghorn.

La formación de Los Pumas

1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Pedro Delgado, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Santiago Grondona, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Gerónimo Prisciantelli, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Matías Moroni, 14. Rodrigo Isgró, 15. Juan Cruz Mallía.

