En vivo: try de Rodrigo Isgró y ahora Los Pumas están 21 a 12 abajo ante Escocia

Los Pumas enfrentarán a Escocia por el segundo test match de la ventana de noviembre desde las 12:10 de Argentina. El encuentro se disputa en el estadio Murrayfield, en Edimburgo, con el arbitraje del galo Andrew Brace.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi viene de superar a Galés por 52-28, y para este encuentro decidió hacer cinco cambios. Los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró son titulares.

El triunfo en Edimburgo podría asegurarle a Los Pumas quedarse con el tan ansiado sexto puesto por el que peleó todo el año.