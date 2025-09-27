En vivo: try de Los Pumas que se acercan y ponen el marcador 39 a 30

Los Pumas enfrentan a la selección de Sudáfrica , en busca de un histórico triunfo que les permita seguir dando pelea en la actual edición Rugby Championship, con la presencia del mendocino Rodrigo Isgró entre los titulares y Juan Martín González entre las variantes.

El encuentro, correspondiente a la quinta fecha del torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur, arrancó a las 12.10 del mediodía (hora de Argentina) y se lleva a cabo en el Estadio Kings Park de la ciudad de Durban , que tiene capacidad para 52 mil espectadores.

Los Springboks arrancaron con todo el partido y en esa presión consiguieron un penal con el que Sacha Feinberg-Mngomezulu puso arriba a su equipo, pero luego Los Pumas se adelantaron en el campo de juego y antes de los 15 minutos lo dieron vuelta con dos penales de Santiago Carreras, para adelantarse 6 a 3.

A los 18, otra vez Sacha Feinberg-Mngomezulu aprovechó su buena patada para igualar en 6, pero Santi Carrera volví a aparecer para el 9 a 6 antes de los 25 minutos.

A 10 del final, llegó el primer try para Sudáfrica gracias a Malcolm Marx y los locales se pusieron arriba 11 a 9, porque Mngomezulu falló la conversión.

A minutos del final de la primera mitad, dos tries, uno por lado, dejaron el resultado 18 a 16. Primero, fue Santiago Chocobares para Argentina, tras un error de desconcentración de Sudáfrica, y luego los locales lo dieron vuelta gracias a la aparición de Mngomezulu, esta vez en el ingoal argentino.

Luego, sobre el final, Los Pumas se adelantaron gracias a un try penal que los dejó arriba en el cierre de la primera mitad, pero otra vez apareció Mngomezulu con otro try y la posterior conversión. Se fueron al descanso con los Springboks arriba por 25 a 23.

Así llegan Los Pumas a este partido

Los Pumas, dirigidos por Felipe Contepomi, están teniendo una muy buena actuación en este torneo, ya que en la segunda fecha le ganaron por primera vez en su historia como locales a Nueva Zelanda, mientras que en su último encuentro vencieron como visitantes a Australia. De todas maneras, el saldo es de igual cantidad de derrotas, porque también perdieron en una ocasión ante cada una de estas selecciones mencionadas previamente.

Sudáfrica, por su parte, es el actual bicampeón del mundo y del Rugby Championship 2024, por lo que es la gran potencia de este deporte en la actualidad.

Pese a esto, el combinado africano no tuvo un buen arranque en esta edición del Rugby Championship, ya que ganó dos partidos y perdió la misma cantidad.

En lo que respecta a la tabla de posiciones, Los Pumas marchan últimos con nueve puntos, pero están a solo dos del líder que es Australia y se ilusionan con obtener dos triunfos frente a los Springboks que les permitan ganar este torneo por primera vez en su historia. Sudáfrica está tercera, con solo una unidad más que el combinado albiceleste.

El desafío de este sábado no será nada fácil para Los Pumas, ya que desde que se empezó a disputar el Rugby Championship en el 2012 le pudieron ganar en solo una ocasión como visitante a los Springboks (37-25 en la edición de 2015).

Así formarán Los Pumas en su visita a Sudáfrica: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Joel Sclavi, 4. Franco Molina, 5. Lucas Paulos, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Santiago Carreras, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Juan Cruz Mallía.

Nueva Zelanda-Australia, mano a mano

El otro partido correspondiente a la quinta fecha del Rugby Championship será este sábado a las 2:05 de la madrugada, cuando Nueva Zelanda reciba a Australia en el Eden Park de la ciudad de Auckland.