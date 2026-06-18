En vivo: Suiza y Bosnia-Herzegovina, por el Grupo B, empatan 0 a 0
Tras igualar en la primera fecha, Suiza y Bosnia-Herzegovina se enfrentan en Los Ángeles con la mira puesta en sumar tres puntos clave para la clasificación.
Tras igualar en la primera fecha, Suiza y Bosnia-Herzegovina se enfrentan en Los Ángeles con la mira puesta en sumar tres puntos clave para la clasificación.
La segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 ofrece un atractivo duelo europeo entre Suiza y Bosnia-Herzegovina. El encuentro se disputa este jueves 18 de junio en el Los Angeles Stadium, donde ambos seleccionados intentan dar un paso importante hacia la clasificación a la siguiente ronda.
Los dos equipos llegan igualados después de haber empatado 1-1 en sus respectivos estrenos. Por ese motivo, los tres puntos adquieren una importancia especial en una zona que también integran Canadá y Qatar y que, tras la primera jornada, mostró una marcada paridad.