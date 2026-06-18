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Ya juegan Suiza y Bosnia-Herzegovina.
La selección de Suiza busca su primera victoria en el Mundial.
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En vivo: Suiza y Bosnia-Herzegovina, por el Grupo B, empatan 0 a 0

Tras igualar en la primera fecha, Suiza y Bosnia-Herzegovina se enfrentan en Los Ángeles con la mira puesta en sumar tres puntos clave para la clasificación.

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Los dos equipos llegan igualados después de haber empatado 1-1 en sus respectivos estrenos. Por ese motivo, los tres puntos adquieren una importancia especial en una zona que también integran Canadá y Qatar y que, tras la primera jornada, mostró una marcada paridad.

Seguí el minuto a minuto de Suiza vs Bosnia-Herzegovina

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