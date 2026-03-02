En vivo: en su primer partido sin Gallardo, River cae 1-0 ante Independiente Rivadavia
Por la fecha 8 del Apertura, River pierde contra Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas por el golazo de Gonzalo Ríos al minuto 17.
Por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, River Plate juega su primer partido en la era post Gallardo. Dirigidos interinamente por Marcelo Escudero mientras esperan la llegada del Chacho Coudet, se miden ante Independiente Rivadavia en el Estadio Malvinas Argentinas.