Presenta:

Deportes

|

River Plate

En vivo: en su primer partido sin Gallardo, River cae 1-0 ante Independiente Rivadavia

Por la fecha 8 del Apertura, River pierde contra Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas por el golazo de Gonzalo Ríos al minuto 17.

MDZ Deportes

River enfrenta a Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas.

River enfrenta a Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas.

Alfredo Ponce / MDZ

Por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, River Plate juega su primer partido en la era post Gallardo. Dirigidos interinamente por Marcelo Escudero mientras esperan la llegada del Chacho Coudet, se miden ante Independiente Rivadavia en el Estadio Malvinas Argentinas.

El golazo de Ríos para el 1-0 de Independiente Rivadavia

El golazo de Ríos para el 1-0 de Independiente Rivadavia

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia - River

Embed

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas