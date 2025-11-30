Presenta:
Colapinto partirá desde boxes en la penúltima carrera del año.
En vivo: seguí el minuto a minuto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar

Franco Colapinto largará desde boxes. La pole quedó en manos de Piastri, mientras el campeonato de pilotos podría definirse a favor de su compañero, Norris.

En tanto que su compañero Pierre Gasly tuvo una actuación destacada: alcanzó la Q3 y aseguró el noveno puesto. La pole quedó en manos de Oscar Piastri (McLaren), seguido por Lando Norris, mientras que Max Verstappen partirá desde la tercera colocación.

Seguí el minuto a minuto de Franco Colapinto en Qatar

13:00 Comienza la penúltima carrera del año

