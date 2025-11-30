En vivo: seguí el minuto a minuto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar
Franco Colapinto largará desde boxes. La pole quedó en manos de Piastri, mientras el campeonato de pilotos podría definirse a favor de su compañero, Norris.
Franco Colapinto tendrá una largada complicada en el Gran Premio de Qatar, penúltima fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine finalmente deberá iniciar la carrera desde los pits, lo que agrega una dificultad adicional para escalar posiciones en el Circuito Internacional de Lusail.
En tanto que su compañero Pierre Gasly tuvo una actuación destacada: alcanzó la Q3 y aseguró el noveno puesto. La pole quedó en manos de Oscar Piastri (McLaren), seguido por Lando Norris, mientras que Max Verstappen partirá desde la tercera colocación.