En vivo: San Lorenzo y Boca chocan en un clásico de vital importancia en el Nuevo Gasómetro

En un duelo con mucha pica e historia, San Lorenzo recibe a Boca Juniors en el Nuevo Gasómetro por la 10° fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El Ciclón viene de empatar 1-1 ante Independiente en Avellaneda, mientras que el Xeneize llega en alza tras haber obtenido el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.