En vivo: San Lorenzo y Boca chocan en un clásico de vital importancia en el Nuevo Gasómetro
Por la fecha 10, el Ciclón recibe al equipo del Vasco Arruabarrena y ambos necesitan un triunfo para acomodarse en las tablas.
En un duelo con mucha pica e historia, San Lorenzo recibe a Boca Juniors en el Nuevo Gasómetro por la 10° fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El Ciclón viene de empatar 1-1 ante Independiente en Avellaneda, mientras que el Xeneize llega en alza tras haber obtenido el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.
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