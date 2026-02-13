Presenta:

En vivo: San Lorenzo visita a Unión en Santa Fe con la misión de recuperarse tras perder el clásico

San Lorenzo visitará este viernes a Unión de Santa Fe, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura.

MDZ Deportes

Alexis Cuello, pretendido por Fluminense de Brasil, será titular en San Lorenzo frente a Unión de Santa Fe.  

Foto: @SanLorenzo

San Lorenzo visitará este viernes a Unión de Santa Fe, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita recuperarse tras la derrota en el clásico frente a Huracán.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 22:15 en el estadio 15 de Abril y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Ariel Penel, quien contará con la colaboración desde el VAR de Hernán Mastrángelo.

El minuto a minuto de Unión de Santa Fe vs San Lorenzo

