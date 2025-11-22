En vivo: San Lorenzo, que está con 10 hombres, empata 1-1 ante Central Córdoba en el Madre de Ciudades

Giulli anotó el 1-0 de San Lorenzo en Santiago
Facundo Giulli anotó el 1-0 de San Lorenzo ante Central Córdoba, por los octavos del Clausura.
Varaldo le dio el 1-1 a Central Córdoba
Lucas Varaldo, de penal, marcó el 1-1 de Central Córdoba ante San Lorenzo.
El minuto a minuto de Central Córdoba (SdE)-San Lorenzo