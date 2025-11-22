Presenta:

En vivo: San Lorenzo, que está con 10 hombres, empata 1-1 ante Central Córdoba en el Madre de Ciudades

Facundo Giulli había puesto en ventaja a San Lorenzo, pero el Ferroviario lo empató gracias a un penal de Lucas Varaldo. Romaña se fue expulsado en el ST.

MDZ Deportes

Central Córdoba y San Lorenzo ya juegan por los octavos de final del Clausura.

FotoBaires

Giulli anotó el 1-0 de San Lorenzo en Santiago

Facundo Giulli anotó el 1-0 de San Lorenzo ante Central Córdoba, por los octavos del Clausura.

Varaldo le dio el 1-1 a Central Córdoba

Lucas Varaldo, de penal, marcó el 1-1 de Central Córdoba ante San Lorenzo.

El minuto a minuto de Central Córdoba (SdE)-San Lorenzo

