En vivo: San Lorenzo pierde 3-2 contra Lanús en su debut en el Apertura

Por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, el San Lorenzo de Damián Ayude hace su estreno oficial en la temporada como local en el Nuevo Gasómetro ante su gente frente al Lanús de Mauricio Pellegrino.
El gol de Castillo para el 1-0 de Lanús
El gol de Izquierdoz para el 2-0 de Lanús
El gol de penal de Cuello para el descuento de San Lorenzo
El gol de Marcelino Moreno para el 3-1 de Lanús
El segundo gol de Cuello para el 2-3 de San Lorenzo
