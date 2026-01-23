Presenta:

En vivo: San Lorenzo pierde 3-2 contra Lanús en su debut en el Apertura

San Lorenzo pierde en el Nuevo Gasómetro frente a Lanús por los goles de Castillo, Izquierdoz y Moreno. Cuello descontó por duplicado para el Ciclón.

San Lorenzo enfrenta a Lanús en el Nuevo Gasómetro.

Por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, el San Lorenzo de Damián Ayude hace su estreno oficial en la temporada como local en el Nuevo Gasómetro ante su gente frente al Lanús de Mauricio Pellegrino.

El gol de Castillo para el 1-0 de Lanús

El gol de Izquierdoz para el 2-0 de Lanús

El gol de penal de Cuello para el descuento de San Lorenzo

El gol de Marcelino Moreno para el 3-1 de Lanús

El segundo gol de Cuello para el 2-3 de San Lorenzo

El minuto a minuto de San Lorenzo - Lanús

