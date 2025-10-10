En vivo: San Lorenzo pierde 1 a 0 ante San Martín de San Juan
González, de cabeza y a los 32' del segundo tiempo, abrió el marcador a favor de los sanjuaninos, en el inicio de le fecha 12.
Diego González convirtió a los 32 minutos del segundo tiempo el gol del 1 a 0 de San Martín de San Juan ante San Lorenzo.
El gol del "Pulpo" González para poner el 1-0
Seguí el minuto a minuto de San Lorenzo-San Martín de San Juan
San Lorenzo-San Martín de San Juan
San Lorenzo: Facundo Altamirano; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Baéz; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Sebastián Jaurena, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.