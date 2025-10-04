En vivo: San Lorenzo pierde 1-0 con Lanús en un duelo clave por la parte alta del Grupo B
San Lorenzo, quinto con 16 unidades, visita a Lanús, cuarto con 17 puntos, en el marco de la undécima fecha del Grupo B del Clausura de la Liga Profesional.
Lanús y San Lorenzo chocan este sábado en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se juega desde las 21.15 horas en el estadio Ciudad de Lanús. Se podrá ver por TNT Sports.
El Granate viene de la histórica eliminación al Fluminense y de un empate ante Instituto pero se mantiene firme en el cuarto puesto de la zona, uno por encima del Ciclón, que ganó la fecha pasada.