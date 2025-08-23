En vivo: San Lorenzo le gana 1-0 a Instituto en Boedo

San Lorenzo e Instituto abren la jornada de sábado del torneo Clausura. Desde las 14.30, los de Damián Ayude reciben a la Gloria en el Pedro Bidegain buscando volver al triunfo tras perder el invicto en la fecha pasada ante el Calamar. El árbitro es Fernando Echenique y el partido es transmitido por la señal de TNT Sports Premium.